Çölyak Derneği tarafından düzenlenen etkinlik için Valilik önünde toplanan hastalar ve öğrenciler ellerindeki ‘Hayata glütensiz bakıyoruz’, ‘Her 100 kişiden biri siz olabilirsiniz’, ‘Çölyak gıda alerjisidir’ yazılı dövizlerle Saat Kulesi Hürriyet Parkı Meydanı’na yürüdü.

"YAŞAM BİÇİMİ"

Hürriyet Parkı’nda bir açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, çölyağın tanı koyulana kadar hastalık, tanı koyulduktan sonra ise bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Demir, farkındalık yürüyüşünde kendilerini yalnız bırakmayan tüm gönüllülere teşekkür etti.

(Nurdan AKBAŞ)