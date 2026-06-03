Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı bugün Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, gündem maddeleri arasında 2018-2023 yılları arasında Valilik görevinde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye fahri hemşehrilik verilmesi yer aldı.
AK Parti ve MHP grubunun destek verdiği karara CHP grubu ret oyu kullandı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 5 Haziran tarihinde Çorum'da bir programa katılacağı bu ziyarette Fahri Hemşerilik Berat Belgesinin takdim edileceği öğrenildi.
Muhabir: Haber Merkezi