Açılışa özel % 30-40

oranında indirim var

İşletmeciliğini Faezeh Demir’in yaptığı “Faezeh Demir Kuaför ve Güzellik Salonu” hizmete açıldı. İşyerinin kurdelesini, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ile yönetimden Tuncay Kazak, işyeri sahibi Faezeh Demir ve eşi Çağlayan Demir ile birlikte kestiler.

Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 19 AVM karşısındaki güzellik merkezinde, cilt bakımı, protez tırnak, manikür-pedikür, saç işlemleri, bölgesel incelme (G 5), kalıcı makyaj ve lazer uygulamaları yapılıyor.

“Faezeh Demir Kuaför ve Güzellik Salonu”nda, açılışa özel olmak üzere, % 30-40 oranında indirimler uygulanıyor.