Arca Çorum FK’nın Kütahyaspor’u 3-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında 9.dakikada penaltıdan, 19 ve 74.dakikalarda attığı gollerle takımını 4.tura taşıyan Emeka Eze, profesyonel futbolculuk kariyerinin Türkiye ayağında ikinci kez bir maçta 3 gol birden attı.

2019-2020 Sezonunda Adanaspor tarafından Türkiye’ye getirilen Eze, sırasıyla Adanaspor, Keçiörengücü, Eyüpspor, İstanbulspor ve Pendikspor’da oynadı. Bu sezon da Arca Çorum FK’nın formasını terleten 29 yaşındaki Nijeryalı golcü, Türkiye’deki ilk hat-trick başarısına 2021-2022 Sezonunda Keçiörengücü’nde imza attı. Golcü futbolcu, 28 Kasım 2028’de Keçiörengücü’nün sahasında Ümraniyespor’u 3-2 yendiği maçta 27, 74 ve 90.dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren oyuncu olmuştu.

Sonraki süreçte bir daha bir maçta 3 gol atamayan Eze, 2021-2022 Sezonunda Akhisarspor’a, 2022-2023 Sezonunda Manisa FK ve Bandırmaspor’a, 2024-2025 Sezonunda ise Sakaryaspor, Boluspor ve Adanaspor’a 2’şer gol atmıştı.