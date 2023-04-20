Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, İnegölspor’u 10 kişi ile 2-0 yenerek yeniden liderliğe yükselen Çorum FK’yı, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Daha önce, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 4 kez para cezasına çarptırılan Çorum FK, bu kez seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kaldı. PFDK, beşinci kez sevk edilmesi nedeniyle büyük ihtimalle Çorum FK’ya “kendi sahasında 1 maç seyircisiz oynama” cezası verecek. Bu durumda, kırmızı-siyahlı takım 30 Nisan’daki kritik Düzcespor maçını seyircisiz oynayacak.

YILDIZ DA PFDK’DA

Öte yandan, Çorum FK CEO’su Abdulhamit Yıldız da İnegölspor maçında “talimatlara aykırı hareket” ve “hakem soyunma odası koridorundaki hakareti” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

(Hüseyin AŞKIN)