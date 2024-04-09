Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Süper Lig bileti alan ilk takım Eyüpspor. 29.hafta maçında konuk olduğu Altay’ı 4-1 yenen Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselirken, Giresunspor’dan sonra Altay’ın da 2.Lig’e düşmesi kesinleşti.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Süper Lig’in ilk bileti beklenildiği gibi Eyüpspor’un oldu. Altay’ı 4-1 yenen lider Eyüpspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Ligin 29.haftasında, düşme hattındaki Altay’a konuk olan Eyüpspor, 9 ve 56.dakikalarda Bruno, 23.dakikada Recep Niyaz ve 64.dakikada penaltıdan Regattin’in golleriyle 4-1 galip geldi. İzmir temsilcisinin tek golünü 14.dakikada Deniz Kadah attı.

Bu sonucun ardından puanını 67’ye yükselten Eyüpspor liderliğini sürdürürken, ilk iki takımın Süper Lig’e direkt çıkacağı ligde bitime 5 hafta kala, 3.sıradaki Sakaryaspor’un 17 puan önünde Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. 15 puanda kalan Altay ise ise Giresunspor’dan sonra 2.Lig’e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.