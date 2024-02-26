Yerel seçim öncesi EYT’yi kaçıranlar için yeni bir emeklilik sistemi düzenlemesi iktidarın masasında. Sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan sonra olanlar için Kademeli Emeklilik Düzenlemesi’nin gelmesi bekleniyor. İşte detaylar…

28 Şubat 2023 tarihinde Meclis’ten geçen EYT düzenlemesi ile ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik kapılarını açan hükümet, düzenlemeye son anda eklediği ‘kademeli prim sistemi’ ile milyonlarca vatandaşın mağdur olmasına neden oldu.

EYT düzenlemesi, temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşları esas aldığından, milyonlarca vatandaş bu tarihten sonra iş girişi yaptığı gerekçesiyle emeklilik için yıllarca beklemek zorunda kalacak.

Söz konusu uygulamayı ‘çifte standart’ olarak tanımlayan ve devletin, vatandaşları arasında ayrım yapamayacağını belirten bazı kişiler, konuyu mahkemelere taşımış olsa da, hükümetin EYT kapsamında yeni bir adım atmayacağı merak konusu olmaya devam ediyordu.

EYT’den yararlanamayanlar için kademeli emeklilik sistemi geliyor

Staj ve çıraklık mağdurlarıyla birlikte, EYT’yi kısa tarihlerle kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde ilk kez Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjdeli haber verdi.

AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlık harekete geçti. Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak.”