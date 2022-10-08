Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Delibekiroğlu Köyü’nde yalnız yaşayan Zarife Çolak(80)’a ait evde yangın çıktı.

Yangını camiye giderken farkeden muhtar Nihat Akgönül’ün, ihbarı ile köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhtar Akgönül, yanan eve koşarak 80 yaşındaki Zarife Çolak’ı alevlerin arasından çıkardı. Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.