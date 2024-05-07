Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde son haftaya girilirken, play-off’u garantileyerek büyük bir başarıya imza attı. Süper Lig hesapları yapan kırmızı-siyahlı takım, özellikle evinde yaşadığı puan kayıpları ile Süper Lig’e direkt yükselme fırsatlarını kaçırdı.

33 MAÇTA 56 PUAN

Ligin geride kalan 33 haftalık periyodunda 16 galibiyet, 8 beraberlik, 9 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK topladığı 56 puanla normal sezonun son haftasına averajla 5.sırada girdi. Bu maçlarda attığı 54 golle ligin en golcü üçüncü takımı olan kırmızı-siyahlılar, kalelerinde ise 34 gol gördüler.

43 PUAN KAYBETTİ

Ahlatcı Çorum FK, 33 maçta topladığı 56 puana karşılık tam 43 puan kaybetti. Bu kayıpların 23’ünü iç sahada yaşayan Çorum temsilcisi, deplasmanda ise 20 puan yitirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve hanesine 28 puan yazdırdı. Seyircisinin önünde 27 gol atan Çorum ekibi, 19 gol yedi.

Deplasmanda ise 16 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK, yine 28 puan topladı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, attıkları 27 gole karşılık kalelerinde 15 gole engel olamadılar.