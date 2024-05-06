Sahasında Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kalarak, rakiplerinin puan kaybettiği haftada play-off final bileti yolunda önemli bir avantajdan daha yararlanamayan Ahlatcı Çorum FK’da teknik direktör Serkan Özbalta, her puanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Erzurum’da gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı olduğu için Şanlıurfaspor maçını tribünden izleyen teknik direktör Serkan Özbalta, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, çok önemli oyunculardan yoksun olmalarına rağmen futbolcularının sahaya bir karakter koyduğunu ifade etti.

ZORLUK

DERECESİ

YÜKSEKTİ

Ligde artık her maçın çok zor olduğu bir dönemde olduklarını kaydeden Serkan Özbalta’nın açıklaması şöyle: “Ligin sonlarına doğru gelirken hem play-off hattını hem de düşme hattını ilgilendiren son yılların en çekişmeli maçlarının oynandığı dönemdeyiz. Rakibimizin konumu itibariyle zorluk derecesi daha da şiddetliydi. Maçın başında yakaladığımız pozisyonlardan yararlanamadık. Eksik oyuncularımızın olmasına rağmen sahadaki mücadeleden son derece memnunum.

KRİTİK VİRAJDA

HER PUAN ÇOK

DEĞERLİ

Oyuncularımız sahaya karakter koydular. Bu kritik virajda alınan her puan çok değerli. Son haftaya girerken birçok senaryo var. Biz ligin son müsabakasına tüm konsantremizle odaklanıp iyi bir sonuçla ayrılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün 90 dakika hiç durmadan bizi destekleyen Çorum FK taraftarına sonsuz teşekkürler.”