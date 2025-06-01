İskilip Devlet Hastanesi, ilçe merkezi ile köyleri ve Uğurludağ ilçe merkezi ile köylerinde yürüttüğü evde sağlık hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, hastane yöneticileri saha ziyaretlerinde bulunarak hizmet alan hastaları yerinde değerlendirdi. Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Coşkun Akkoca, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Belgin Alpsoy ve Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi Firdevs Çilingir, evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, evde bakım hizmeti alan Ümit Seyis’in evine misafir olan ekip, hasta ve yakınlarıyla görüşerek sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, evde sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetini önceleyen bir anlayışla sürdürüldüğünü belirterek, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik hizmetin önemine dikkat çekti.

Hastane yetkilileri, evde sağlık hizmetleriyle hem hastaların hem de ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Editör: Haber Merkezi