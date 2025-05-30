Vakıflar Haftası nedeniyle İskilip’teki tarihi Redif Kışlası Konferans Salonunda “Türk-İslam Medeniyetinde Vakıf Geleneği” konulu bir panel düzenlendi.

Panele, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ve İskilip Meslek Yüksekokulu’ndan akademisyenler katıldı.

İlk oturum Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen’in, ikinci oturum ise TOGU Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Semih Yaşar Çizikci moderatörlüğünde yapıldı.

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Cemal Ekin, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Şeyma Seyrek ve Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Koşan, İskilip’le ilgili sunumlar gerçekleştirdiler.

Araştırmacı-Yazar Uzman Ali Kılcı “Şeyh Muhyiddin Yavsî ve ailesinin İskilip’te kurdukları Vakıflar” üzerine bilgi verdi. İkinci oturumda, Hitit Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Keskin, “Şeyh Yavsi Camii Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı sunumuyla katkı sundu.

Eğitimci-Yazar Nurettin Tanay, Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz’ın sunumlarından sonra, Vakıflar Tokat Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Bardakcı panelin kapanış konuşmalarını yaptılar.