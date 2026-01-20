Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 21.hafta maçında konuk ettiği lig sonuncusu Adana Demirspor’u 80’li dakikalarda bulduğu gollerle 4-1 yenerek hedefe giden yolda kritik bir galibiyet alırken, iç saha galibiyet serisini de sürdürdü.

Arca Çorum FK, Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte bu sezon sahasında kazandığı puanı 24’e çıkarttı. 21 haftalık periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alan Arca Çorum FK hanesine 35 puan yazdırırken, Süper Lig yolundaki önemli rakiplerinin puan kaybetmesi ile de umutlarını tazeledi.

ÇORUM’DA TAM BİR KURT

Kırmızı-siyahlı takım, sahasında topladığı 24 puanla Süper Lig potasına tutunuyor. Evinde çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik alarak 24 puan toplayan Arca Çorum FK yenilgi yüzü görmezken, attığı 19 gole karşılık 5 gol yedi.

Evinde sırasıyla Amed’i 2-0, Manisa FK’yı 3-1, Iğdır FK’yı 3-1, Pendikspor’u 2-0, Sakaryaspor’u 2-0 ve Adana Demirspor’u 4-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, yine sırasıyla Vanspor’la 0-0, Serikspor’la 1-1 ve Boluspor’la da 0-0 berabere kalarak evinde sadece 6 puan kaybetti.

DEPLASMAN KARNESİ ÇOK KÖTÜ

Arca Çorum FK’nın, başarılı iç saha performansına karşılık deplasman karnesi ise oldukça zayıf. 11 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım, 6 maçta ise sahadan puansız ayrıldı. Son 6 maçında sadece Sivasspor’la 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Arca Çorum FK, bu hafta Sarıyer’le İstanbul’da karşılaşacak.