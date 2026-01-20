Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 21.hafta maçında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle birlikte iç sahada yenilmeme serisini 14 maça çıkarttı.

14 MAÇTA 34 PUAN

Ligdeki son iç saha yenilgisini, geçen sezonun 28.haftasında, 5 Mart’ta oynanan maçta Boluspor’a karşı 2-0’lık skorla alan Arca Çorum FK, sonrasında 4’ü geçen sezondan, 10’u bu sezondan olmak üzere 14 iç saha lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda, geçen sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik, bu sezonda ise 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak 34 puan toplayan Arca Çorum FK, attığı 30 gole karşılık 13 gol yedi.