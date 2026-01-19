Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Su Altı Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası 14-18 Ocak tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda yüzücünün kulaç attığı şampiyonaya Çorumlu yüzücü Asya Akoğlu damga vurdu. Gençler C kategorisinde mücadele eden Asya Akoğlu 50 metre dip yarışında Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Akoğlu bu başarısı ile Çorum’da bu dereceyi elde eden ilk sporcu oldu.

Akoğlu Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 50 metre çift palet yarışlarında da Türkiye üçüncüsü olarak iki madalya ile Çorum’a dönmeyi başardı.