Çorum’da gayrimenkul sektörünün güvenilir markalarından Karabeyoğlu İnşaat ve Mova City Gayrimenkul, özel bir banka işbirliği ile önemli bir konut/ofis projesini satışa sundu.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinin tam karşısında yer alan proje; konumu, mimarisi ve ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor.

Projede 1+0, 1+1 ve 2+1 daire tipleri, farklı kat ve cephe seçenekleriyle satışa sunuluyor. Daireler, ister ev, ister ofis, ister home office olarak kullanılabilme esnekliğiyle ön plana çıkarken, özellikle sağlık sektöründe hizmet verenler ve yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

2,09’DAN BAŞLAYAN

KREDİ İMKANI VAR

Satışa sunulan daireler için özel bir banka aracılığıyla yüzde 2,09’dan başlayan kredi oranları ve 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor. Projede tüm daireler hemen teslim ve tapu hazır durumda bulunuyor.

Mova City Gayrimenkul yetkilileri, dairelerin yüksek kira getirisi potansiyeline sahip olduğunu belirterek, “Konutlar yalnızca yaşam alanı değil, aynı zamanda kazançlı bir yatırım aracı. ” ifadelerini kullandı.

KAMPANYA 15 AĞUSTOS 2025’E KADAR GEÇERLİ

Kampanyanın 15 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Satış ofisine gelebilecekleri gibi Mova City Gayrimenkul danışmanlarına Müjgan Yürüyen – 0 (531) 784 04 49 ve Leyla Özgen – 0 (533) 729 10 92 numaralı telefondan ulaşılabileceği de vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi