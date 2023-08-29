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Şehir merkezinde 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği zanlının evine operasyon yaptı.

Polis ekiplerinin eve geldiğini fark edince banyo camını kırarak yandaki daireye geçen zanlı, balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 51 gram altın, 41 gram inci ziynet eşyası, 32 bin 495 lira nakip para, evinde yapılan aramada ise 168 gram altın, 67 gram inci ziynet eşyası, 4 kol saati, dijital fotoğraf makinesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.