Çorum Belediyesi, eski okul binasının yıkılmasıyla oluşan atıl durumdaki alanı park olarak mahalle sakinlerine kazandırıyor. Eti Anadolu Lisesi bahçesini öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin kullanabileceği iki ayrı alan haline getiren Çorum Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı. Parkta, çocuklar için oyun alanları, kameriyeler, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar bulunuyor. Ayrıca, spor yapmak isteyenler için çeşitli spor aletleri de parkta yer alıyor. Aydınlatma sistemleriyle donatılan park, gece de güvenli bir şekilde kullanılabilecek.



Eti Park’ta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle sakinlerinin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturulduklarını söyledi. Çorum'a böyle bir alanın kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade Başkan Aşgın, parkın içerisindeki çalışmalarının da tamamlanmasının ardından, bölgenin en güzel parklarından biri olacağını belirtti.