Geçtiğimiz Şubat ayında Okullararası Halk Oyunları Yarışması’nda birinci olan Eti Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi, Çorum’u şehirlerarası yarışmada temsil etmeye hazırlanıyor.

Kırıkkale’de yarın (12 Nisan 2025 Cumartesi günü) Türkiye finallerine katılmak için ter dökecek olan Eti Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi’nin hedefi ise Türkiye Şampiyonu olmak.

Çorum’un başarılı halk oyunları antrenörlerinden Hasan Uzun tarafından haftalardır bu şampiyonaya hazırlanan ekibin Çorum’a kupayla dönmesi bekleniyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ