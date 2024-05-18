Ethem Erkoç’un programına Çorum Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürü Bekir Sayın, Çorum Belediyesi Profesör Doktor Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hayri Yıldırım ve Çorum Belediyesi Profesör Doktor Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran katıldı.



Okul öğretmenleri ve öğrencilerin de katıldığı programda Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un kısa bir hayat hikâyesi ve yazarlık serüveni öğrencilere ve dinleyicilere sunuldu. Devamında Erkoç’un Elvan Çelebi ve Âşık Paşa üzerine yaptığı çalışmalar, Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa ile ilgili araştırmalarını içeren eserin yazımı anlatıldı.

Eğitimci Yazar Ethem Erkoç’un sunumunun bitiminde yazara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi. Sonrasında yazar ve protokoldeki konuklarla birlikte konferans salonunun önünde açılmış olan Ethem Erkoç kitapları sergisi gezildi.