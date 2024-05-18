AFAD Çorum İl Müdürlüğü, ÇOSTOG ekibine yangın eğitimi vererek, tatbikat düzenledi.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, AFAD Çorum İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, eğitim programlarının da tamamlanmasının ardından Çorum merkez, ilçeler ve ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olacaklarını söyledi.

Dernek bünyesinde oluşturulan AFAD ekibinin bilgi, donanım ve araç gereç bakımından güçlü olmasına önem verdiklerini dile getiren Kılıç, ekibin olası bir afet durumunda olaya müdahale edebilecek, can kurtarabilecek duruma gelene kadar eğitimleri sürdüreceklerini, Çorum’da güçlü bir ekip oluşturacaklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, eğitim programlarına katılmak ve AFAD ekibinde görev almak isteyenler için başvuruların devam ettiğini bildirerek, gönüllülerin derneğin Osmancık Caddesi Ölçek İşmerkezi kat: 3. No: 404 adresine başvurarak kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

Editör: Haber Merkezi