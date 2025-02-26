ESTAŞ Yapı Sahibi Elvan Sakallı Çorum Yazı Çarşı Spor Kulübü’nün badmintoncularına forma desteğinde bulundu.

Çorum’un önde gelen inşaat firmalarından ESTAŞ Yapı'nın sahibi Elvan Sakallı, sporun ve gençlerin gelişimine verdiği destekle dikkat çekiyor. Son olarak, Çorum Yazı Çarşı Spor Kulübü'nün badminton branşındaki sporcularına forma desteği sağlayan Sakallı, spora olan ilgisini ve gençlere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum Yazı Çarşı Spor Kulübü'nün badmintoncuları, Elvan Sakallı'nın katkılarıyla yeni formalarına kavuştu. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın ve sporcular, Sakallı'ya bu değerli desteği için teşekkür etti.