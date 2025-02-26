Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde önceki gün 2024-2025 sezonunun kura çekimi gerçekleşti. Basketbol Gelişim Merkezi Basın Toplantı Odasında düzenlenen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. TB2L - EBBL Yönetmeni Oktay Yılmaz’da kura çekiminin detayları ve lig yapısı ile ilgili takımlara bilgilendirmelerde bulundu.

34 takımın mücadele edeceği EBBL 2024-2025 sezonunda 6 farklı grupta oynanacak olan müsabakalar 7-10 Mart 2025 tarihleri arasında başlayacak olup 25-28 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak olan son hafta grup müsabakalarıyla tamamlanacak. Normal sezon müsabakaları sonucunda gruplarında ilk dört sırayı alan toplam yirmi dört takım Play -Off eleme turu oynamaya hakkı kazanacak.

Eleme turunu geçmeyi başaran takımlar devamında Play-Off son 12 turu oynayacak olup, bu turu geçen altı takım final grubunda mücadele edecek.

Yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecek final grubu müsabakaları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 2025-2026 sezonunda TB2L’ye yükselecek.

ÇORUM’UN DEV ADAMLARI E GRUBUNDA

Çekilen kura sonunda Çorum Belediyespor, Ankara Türk Telekom, Ankara Pursaklar Belediyespor, Düzce 81 Basketbol, Bolu Hedef Spor Kulübü ve Merzifon Belediyespor ile birlikte E grubunda yer aldı. Çorum temsilcisi sezonun ilk maçını 8 Mart Cumartesi günü Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda Düzce 81 Basketbol ile oynayacak. Kırmızı-Siyahlılar ikinci hafta maçında ise Atatürk Spor Salonu’nda Pursaklar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.