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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Akademik Danışmanı olan HİTÜ İİBF Öğretim Üyesi Başcı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TSO Başkanı Başaranhıncal, Doçentlik sürecini tamamlayarak Profesör unvanını almaya hak kazan Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı’yı tebrik ederek akademik çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Prof. Dr. Başcı da “Her zaman eğitim ve eğitimcinin yanında olan, Profesörlük ünvanı için yaptığım çalışmalardaki destekleri nedeniyle Sayın Çetin Başaranhıncal Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.