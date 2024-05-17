CHP Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, “Hazineye para lazımsa esnafın yakasına yapışmayacaksınız; gideceksiniz, devletin kasasına elini uzatan çetelerden, faizcilerden ve garantili anlaşmalardan para kazanan patronlardan alacaksınız” dedi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda esnaf kredilerinde geriye dönük olarak faiz uygulanmasıyla ilgili bir konuşma yaptı.

Tahtasız, “Esnaf ve sanatkârlarımızın kullandığı hazine destekli esnaf kredilerinin faizleri 1 Mayıs itibarıyla acımasız bir kararla zamlandı, esnafımızın kullandığı kredilerin faizi yüzde 120 artırıldı” dedi.

Tahtasız, konuşmasına şöyle devam etti:

“Esnaf ne kirasını, ne faturasını ödeyebiliyor; esnaf can çekişiyor, esnaf zor durumda; esnaf siftah yapamıyor, kepenk kapatıyor; BAĞ-KUR primini dahi ödeyemiyor. 2018 yılında 551.998 iş yeri, 2024 yılının ilk dört ayında 30.711 esnaf kepenk kapattı ama gelin görün ki devlet bankaları iktidarın yancılarına uygun şartlarda kredi kullandırırken, hatta bunların tahsilatı için peşlerine düşmezken esnafın kullandığı kredinin faiz oranlarını yükseltiyor.

Hazineye para lazımsa esnafın yakasına yapışmayacaksınız; gideceksiniz, devletin kasasına elini uzatan çetelerden, faizcilerden ve garantili anlaşmalardan para kazanan patronlardan alacaksınız. Bu uygulama acilen iptal edilmelidir. Söz kişinin aynasıdır, seçim öncesi verdiğiniz sözleri tutun.”

Editör: HABER MERKEZİ