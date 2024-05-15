Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, güncellemenin esnaf ve sanatkarlara ağır bir yük getireceğini söyledi.

Esnaf ve sanatkâr çökerse, ülkenin ekonomisinin de çökebileceği hatırlatmasında bulunan Recep Gür, “Kullandırılan krediler her ne kadar değişken faizli kredi olarak verilmiş olsa da, bu uygulama ekonomik anlamda zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımızın üstüne daha da ağır bir yük getirecektir Bu enflasyonist ortamda gelir-gider dengesini sağlayamadıkları için zorunlu olarak borçlanan esnaflarımızın bu yükün altından kalkmaları mümkün değil” dedi.

Faiz artışının yeniden değerlendirilip kaldırılmasını talep eden Başkan Gür, “Böylesine bir faiz yükünü esnaf ve sanatkarımızın kesinlikle kaldıramayacağını önemle belirtmek isteriz. Bu uygulama yerine, yeni kullandırılacak olan kredilerde, kredi faiz oranlarının artırılmasının daha uygun olacağını ifade etmek isteriz.

Birçok küçük esnafımız siftah yapmadan kepenk kapatırken, ekonomik sıkıntı ile mücadele ederek ayakta durmaya çalışıyor. Artan kiralarla mücadele ederken, Bağ-Kurunu yatırmakta zorlanırken Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hükümet yetkililerimizden esnaf ve sanatkarlarımızı zora sokacak bu faiz artışının yeniden değerlendirilerek kaldırılmasını Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi