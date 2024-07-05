Çıkan yangına anında müdahale eden site esnafı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin de müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürüldü.

ODA BAŞKANI UZUN’DAN TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, yangına anında müdahale ederek büyük bir çaba sonucu felaketin önüne geçen esnafa ve tüm görevlilere teşekkür etti.

Başkan Uzun, kendisi de bizzat yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katkıda bulundu.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, “Çorum Sanayi Sitemizde 7. Cadde ve 19. Cadde arasında çıkan yangında ilk müdahaleyi yapan sanayi esnafımıza, Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğümüze ve personellerine ivedilikle yangına müdahale ettikleri için teşekkür ederim” dedi.

Editör: Haber Merkezi