Dünya Çorumlular Konfederasyonu Çorum İl Başkanı Bilgin Sucu beraberinde Başkanvekili Bekir Yalkan ve Kadın Kolları Başkanı Yeşim Olgun ile birlikte Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı ve yönetimi ile bir süre görüştü.

Ziyarette emeklilerin sorun ve talepleri ile Çorum’un yerel gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı, ziyaretlerinden dolayı Dünya Çorumlular Konfederasyonu heyetine teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR