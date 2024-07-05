Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkan Yardımcısı Mahmut Sayın’ın babası eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Sayın 80 yaşında hayatını kaybetti.

Osmancık Yeşilçatma Mahallesi’nde oturan; Gülseren Sayın’ın eşi, Mahmut Sayın, Demet Terzi ve Nurhan Pençe’nin babaları, emekli Astsubay Mustafa Terzi ve Ali Pençe’nin kayınpederleri Servet Sayın öğle namazına müteakip Beylerçelebi Camii’nde kılınan namazın ardından Osmancık Gemici Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bazı daire müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ