Ramazan Bayramı’nın birinci günü düzenlenen bayramlaşma törenine CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, Kooperatif yönetici ve personelleri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkâr katıldı.

İlk olarak Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği bayramlaşma törenine katılan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki esnaf temsilcileri daha sonra Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bayramlaşmak üzere bir araya geldi.

Ardından hep birlikte ÇESOB’a geçilirken burada Birlik Başkanı Recep Gür ve Birlik yöneticileri misafirleri ile tek tek bayramlaşarak, yıllardır süre gelen geleneği bozmadı.

Bayramlaşma törenine katılan tüm misafirlerine teşekkür eden Başkan Gür, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu söyledi. Tüm esnaf ve sanatkarların bayramını kutlayan Gür, ayrıca Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere dikkat çekerek, bayramın İslam Alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi. Gür, tüm İslam coğrafyasının bayramlarını güven içerisinde kutlayacağı günleri görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ