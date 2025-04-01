Çorum’da vatandaşlar bayram namazı için Ulucami’ye akın etti. Kılınan namazın ardından vatandaşlar, il protokolüyle bayramlaştı.

Çorum’da Ramazan Bayramı sabahı vatandaşlar bayram namazı için camilerin yolunu tuttu. Başta Ulu Cami olmak üzere camiler vatandaşlarla doldu. Ezanın okunmasıyla birlikte namaz kılmak için saf tutan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kılınan bayram namazı sonrasında Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı. Yapılan bayramlaşmadan sonra cami önünde Çorum Belediyesi tarafından ema hoşafı, çikolata, lokum ve çorba ikramında bulunuldu.

Editör: İHA AJANS