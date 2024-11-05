Çorum'da önceki gün patlama yaşanan binanın çevresindeki 16 daire ile 12 iş yeri için ağır hasarlı raporu düzenlendi, patlamanın meydana geldiği bina için yıkım kararı çıkarıldı.

Esnaf, olayın 3. gününde kendi yaralarını sarmaya başladı. İmkânı olanlar dükkanlarının camlarını taktırmaya başlarken, imkânı olmayanlar dükkanlarını brandayla kapatmaya çalıştı.

Bugün üçüncü gün olmasına rağmen henüz kendilerine yardım elinin uzanmadığını belirten esnaf şikayet ve beklentilerini ifade ediyor.

Geçen yıl büyük hayallerle 400 bin TL harcayarak caddede çay ocağı açan ve olay esnasında işyerindeki 8 kişi yaralanan çay ocağı sahibi Ercüment Bayraktar, henüz hiçbir destek göremediklerini söyledi.

şekilde destek alamadıklarını ve öfkeli olduklarını söyledi.

Dükkanına cam taktıramadığı için brandayla kapatan ve yalnız bırakıldıklarını dile getiren Bayraktar, “Gelen giden yok, adeta kaderimize terkedildik. Hani, nerede milletvekilleri? Esnaf kepenk kapatsın diye mi bekleniyor” ifadesini kullandı.

Fırıncı Abdullah Can, hayatta kaldıkları için dua ettiklerini, ancak iş yerlerinde de ağır hasar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ilk gün geldiler, gazetecilere konuşup gittiler. Binadan kanepeler sallanıyor, onlara bile müdahale edilmedi. Esnaf arkadaşlarımız dükkanlarından malzemelerini alamıyor, izin vermiyorlar. Sadece bir çorba arabası geldi, başka bir şey görmedik. Halimiz perişan.”

Caddede çiğköftecilik yapan Erkan Akyol, işyerinin camlarını taktırdığını belirterek, “Patlamada 2 katlı dükkanımın tüm camları kırıldı. Maddi hasarımız çok. Bugün üçüncü gün ve devletten hiçbir destek görmedik. Beklemektense kendimiz yaptıralım dedik biz de. Memurlar geldi tutanak tuttular, ancak ses soluk çıkmadı henüz.” diye konuştu.

Perdeci Fatih İpek, işlerin zaten durağan olduğu bir dönemde bir de böyle acı bir olay yaşandığını ve dükkanında ortalama hasarın 150-200 bin lira olduğunu söyledi.

Kendilerine herhangi bir desteğin de olmadığına dikkat çeken İpek, “Şu an esnaf olarak bir iş yapamıyoruz, çalışmalarımız durdu ama kartlarımızın ödemeleri, kiralarımız durmuyor. İlk gün bir geçmiş olsun dediler, onlar için geçti bizim için geçmedi. Dükkanları açın diyorlar, ama neyle açacağız dükkanı. Bu olay afet de sayılmamış. Patlamanın nedeni biz değiliz ama mağdur olan biziz.” diye sitem etti.

Hilal Apartmanı patlaması mağdurlarından Berber Erkan Delibekir, dükkanındaki 200 bin liralık malzemesini almak istediğini ancak yetkililerin malzemelerini almasına izin vermediği için mağdur olduğunu dile getirdi. “Biz destekten de geçtik dükkanımızdaki eşyalarımızı alamıyoruz” diyen Delibekir, “Zaten bu bina yıkılacak, karar çıktı. Bizim de dükkanımızdan malzemeleri almamıza izin versinler.” ifadesini kullandı.

Volta fabrika satış temsilcisi Fikret Akdağ, 3 gündür kapalı olduklarını ve devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söyledi.

İşyerinin günlük ortalama 100 bin lira ödemesi olduğunu aktaran Akdağ, “Dün eşten dosttan aldık kartları yatırdık, ama yarın neyle yatıracağız? Bütün esnaf mağdur, dükkanlara girmemize izin verilmiyor. Hasarımızın ne olduğunu bile tespit edemedik. Cam bekliyoruz taktıracağız, cam bulamadık. Ödemeler sıkıştı üst üste geldi devlet yetkililerinden bir açıklama bekliyoruz. Biz mi yaptıracağız, yardımcı olacaklar mı, olmayacaklarsa ne yapacağız? Gece uyku uyuyamıyoruz, dükkânımız açık, ürünlerimiz ortada. Benim motorlarım parça parça oldu burada camların kırıklarıyla bu dükkanı nasıl ayağa kaldıracağız. Kimse sormuyor ki gelip iki fotoğraf çekinip gitmek kolay. Bir açıklama yapın bize.” diye konuştu.