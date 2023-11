Tahmini Okuma Süresi: dakika

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve enflasyonun düşmesi için Perakende Yasası ile ilgili düzenlemenin bir an evvel TBMM’nin gündemine alınarak hayata geçirilmesi gerek. Çünkü yapılan polisiye tedbirlerle ya da nokta bazlı denetimlerle fiyatların düşmediği bilinen bir gerçek. On binlerce mağazanın açılması rekabet aktörlerini ortadan kaldırarak hakimiyet kurmalarına fırsat doğuruyor. Esnafı tezgahtar, çiftçiyi işçi konumuna getiren bir sistem var. Perakende Yasası düzenlenerek piyasadaki aktörlerin artırılması lazım. Bunun için de herkes kendi bildiği işi yapmalı” diye konuştu.

“ZİNCİR MARKETLER

ESNAFI ETKİLİYOR”

Her türlü ürünü satan zincir marketlerin 415 meslek dalını olumsuz etkilediğini söyleyen Palandöken, “Ulusal zincir marketler temel gıda ürünleri dışında unlu mamullerin tamamını, teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, hırdavat malzemeleri, bijuteri, oyuncak, kontör vb. gibi 415 meslek dalının sattığı ürünleri satarak piyasada haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Pazar onların eline geçmiş durumda. Açma kapama saatlerinin belli olmaması, haftanın 1gün bile kapanmasına müsaade etmemeleri sebebiyle piyasadaki boşluktan istifa edip hayatın pahalanmasına, esnafın yok olmasına ve çalışanların mağdur olmasına sebebiyet veriyorlar. Oysa dünyada bu iş nasıl yürütülüyorsa bizde de aynısının yapılması lazım” şeklinde konuştu.

-“ GARANTİ GEREKTİREN

ÜRÜNE SINIRLAMA ŞART”

Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin şart olduğunu dile getiren Palandöken, “Zincir marketlerde cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi yüksek meblağlı ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin bile satışı var. Bu ürünlerin bakımı, servisi olup olmadığı, yabancı menşeli olup olmadığı kontrol edilmiyor. Çoğunlukla piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünler satılıyor. Bu ürünler arızalandığında tüketiciler muhatap bulamadığı gibi garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olmadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalıyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Perakende Yasası’nda yapılacak değişiklikle zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli” diye konuştu.

-“HAKSIZ REKABET SANAYİ

SEKTÖRÜNÜ BİLE ETKİLİYOR”

Haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlere birtakım yasal zorunluluklar getirilmesini isteyen Bendevi Palandöken, “Zincir marketlerin açma kapama saatleri, koşullanma yerleri, nüfusa göre açılma oranları, hafta 1 gün tatil ve çalışanların da haklarının korunacağı bir düzenlemenin yapılması lazım. Örneğin belli nüfusun altındaki ve belirtilen mesafe aralığına uymayan yerlerde işletme açılmamalı. Yoksa piyasada fiyat istikrarı sağlanamaz. Birinde farklı diğerinde farklı fiyat var. Sadece cazip olsun diye müşteri portföylerini genişletebilmek adına kendi aralarındaki paylaşımla vatandaş da mağdur oluyor. Sadece perakende sektöründeki esnafı değil sanayi sektöründeki esnafı bile etkiliyor” dedi.