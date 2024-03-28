Çomarbaşı köyünden gelme, Şekerci Ahmet Akar’ın eşi, Diş Teknisyeni Elvan ve Sultan Akar’ın annesi, Diş Hastanesi çalışanı Türker Yenilmez’in kayınvalidesi ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın yengesi olan Esme Akar’ın cenazesi, dün öğle namazına müteakip Abdibey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeyi ailesi ve sevenleri ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri de katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: BÜLENT USLU