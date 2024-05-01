Çorum merkeze bağlı Eskice Köyü’nde yağmur duası etkinliği düzenlendi.

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti. Eskice Köyü Muhtarı Mustafa Ceylan ve Azaları Nihat Serin, Avni Öner, Dilaver Altınörs, Ali Adıgüzel tarafından organize edilen yağmur duası, köy meydanında gerçekleştirildi. Program, yağmur duasının ardından verilen yemek ile sona erdi.



Programa; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AP Parti İl Başkan Yardımcısı N. Kadri Yücel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Çoşgunsu, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Gelecek Partisi Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile köy halkı katıldı.