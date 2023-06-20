Eski stadyum yerinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aşgın, “Çorum’un güzelliğine güzellik katacak spor temalı millet bahçemizde çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Spor temalı millet bahçesinin ihalesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmıştı. İhalenin ardından iş başı yapan yüklenici firma, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Millet bahçesi inşaat alanı ve projede yer alan millet kıraathanesi inşaatında incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Aşgın, “56 dönümlük eski stadyum arsasını belediyemize kazandırmıştık. Bu bölgede millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, tenis kortları, kaykay pisti, koşu ve bisiklet yolları inşa edeceğiz. Projenin ikinci etabında ise araç trafiğini göz önünde bulundurarak yapacağımız iki katlı yer altı otoparkıyla da bölgenin otopark sorununu çözeceğiz. Sosyal tesisleriyle hemşehrilerimizin hoşça vakit geçireceği muazzam bir eseri hizmete sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.