Eski tip nüfus cüzdanı kullanan vatandaşların kurumlarda işlem yaparken mağdur olmamaları için 130 TL ücreti vergi dairesi, PTT veya bankalara yatırmaları halinde 1 adet biyometrik resim ile birlikte randevusuz olarak tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak yeni tip T.C. kimlik kartlarını alabilecekleri açıklandı. Yaşlı veya engelliler için ise adreste nüfus hizmeti verilecek.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgiler verildi:

“Eski nüfus cüzdanlarının yeni tip T.C. kimlik kartı ile yenilenmesi işlemlerine 2017 yılında başlanmış olup, 2024 yılı sonuna kadar Bakanlığımızın ülke genelinde tüm vatandaşlarımızın eski nüfus cüzdanlarını yeni tip T.C. kimlik kartı ile yenileme hedefi bulunmaktadır.

Editör: Haber Merkezi

Eski nüfus cüzdanı kullanan vatandaşlarımız kurumlarda işlem yaparken mağdur olmamaları için, 130 TL ücreti vergi dairesi, PTT veya bankalara yatırmaları halinde 1 adet biyometrik resim ile birlikte randevusuz olarak tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerimize başvuru yaparak yeni tip T.C. kimlik kartlarını alabileceklerdir.Ayrıca yaşlılık ve engellik sebepleri ile Nüfus Müdürlüğümüze gelemeyen vatandaşlarımız için adreste nüfus hizmetimiz bulunmakta olup, vatandaşlarımızın yakınları durumu belirtir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları halinde vatandaşlarımızın başvuruları evlerinde alınabilmektedir.”