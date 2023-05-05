Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki 6 dönümlük alanın, tarihi kültür varlıklarını ayağa kaldırma çalışmaları için kaynak oluşturacağını açıkladı.

Şehrin tarihi dokusunu yeniden ihya etmek üzere projelerini bir bir hayata geçiren Çorum Belediyesi, kaynak oluşturma konusunda da şehrimize önemli kazanımlar sağlıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden Çorum Belediyesi’ne devri sağlanan, Eski İmam Hatip Lisesi’nin bulunduğu 6 dönümlük alan da bunlardan birisi oldu. Arsa üzerinde metruk halde bulunan eski kız İmam Hatip Lisesi’nin yıkımı Çorum Belediyesi ekiplerince yapıldı.

“TARİHİ KÜLTÜR VARLIKLARINI AYAĞA

KALDIRMADA KAYNAK OLUŞTURACAK”

Yıkım çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 6 dönümlük bu alanın tarihi kültür varlıklarını ayağa kaldırma projelerine kaynak oluşturacak şekilde değerlendireceklerini söyledi. Kalenin restorasyonu, Tarihi Kültür Yolu Projesi, Tarihi Çorum Meydanı, restorasyonlar ve cephe sağlıklaştırma projeleri gibi birçok noktada yürüttükleri çalışmalarla tarihin yeniden ihya edildiğini belirten Başkan Aşgın, “Bu çalışmalarımız için mali katkıya ihtiyacımız var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait Eski Kız İmam Hatip Lisesi binasının bulunduğu 6 dönümlük alanı şehrimize kazandırdık. Buradan elde edeceğimiz kaynak, tarihi kültür varlıklarını ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalarımızda kullanılacak. Arsa üzerinde bulunan eski İmam Hatip Kız Lisesi binası terk edilmiş, eski ve metruk haldeydi. Çorum Belediyesi olarak diğer yıkımlarımızda olduğu gibi burada da daha iyisini yapmak için yıkıyoruz.” dedi.

“TİCARETİN CANLI OLACAĞI

BİR ÇALIŞMA PLANLIYORUZ”

İmam Hatip Lisesi Camisi’nin ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 6 dönüm alanda şehrin ve bu bölgenin beklentilerini karşılayacak şekilde bir çalışma yapacaklarını açıklayan Başkan Aşgın, “Burada aynı zamanda ticaretin de canlı olacağı bir çalışmayı planlıyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi burada da heyecan veren ve memnuniyetle karşılanan bir çalışmayı hayata geçireceğiz.” dedi. (Haber Merkezi)