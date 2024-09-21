Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi, Hitit Üniversitesi ve Çorum İş Kadınları Derneği Hitit Keteni’ni dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Projeye İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü de destek sağlayacak.

Hitit Kraliçesi Puhuhepa’yı ve Hitit Medeniyeti’ne yön veren Hitit Keten kumaşını tasarlayıp dünyaya tanıtmak amacıyla Velipaşa Hanı’nda Dünya Çorumlular Günü olan 19 Eylül’de saat 19.09’da bir basın toplantısı düzenlendi. “Eski dünyanın yeni masalı” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 3 bin 500 yıllık keten kumaşından esinlenilerek hazırlanan ve "Hitit keteni" adı verilen kumaş, tarihi Velipaşa Hanı'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Programa Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Ortaköy Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, İŞKAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökgöz, çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılışında “Hitit keteni” kumaşından tasarlanan ve üzerinde Hitit figürlerinin işlendiği kıyafetler, Tiyatro Dördüncü Duvar üyeleri tarafından hazırlanan defile ile katılımcılara sergilendi.

KALELİ: “HİTİT KETENİ’Nİ

DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Programın açılışında konuşan İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, eski dünyanın yeni bir masalı anlatmak üzere toplandıklarını belirterek Şapinuva Antik Kenti'ne düzenledikleri ziyarette, dönemin Kazı Başkanı Şapinuva’nın Kaşifi dediği Prof. Dr. Aygül Süel ile sohbet ederken M.Ö 1380 yılına tarihlendirilen ketenin nasıl bulunduğunu anlattığını, böylece merhum Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Süel’in tesadüfen bulduğu kumaştan böylece haberdar olduklarını ve binlerce yıllık marka değeri olan kumaş için iş fikri geliştirdiklerini söyledi.

Bulunan kumaşın dokuma tekniği ve kullanılan malzemeyi tespit ederek, Denizli'deki bir kumaş tasarım atölyesinde, “Hitit Keteni” adını verdikleri yeni kumaşı geliştirdiklerini belirten Semrin Kaleli, yeni ürünle ilgili marka tescil sürecini tamamladıklarını, coğrafi işaret tescili için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Yeni kumaşın Çorum'da üretilmesi için dokuma atölyesi kuracaklarını, burada hem kadınlara iş imkanı sağlamayı hem de ilimizde üretilecek bu ürünüler i yurt dışına ihraç edilmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Semrin Kaleli, “Bu kumaşın atkı ve çözgüsü, yani reçetesi, tarafımızca tescil edildi. Böylece artık Çorum'un bir keteni, Hitit keteni var” şeklinde konuştu.

Programa katılan Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, merhum eşi eski Kazı Başkanı prof. Dr. Mustafa Süel tarafından tesadüfen bulunan kumaş parçasının 28 yıl sonra iş fikrine ilham olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek ise Hitit Keteni için belirlenen “Eski dünyanın yeni masalı” isminin gerçekten güzel bir isim olduğunu belirterek bu projenin bir arkeolojik malzemenin topluma nasıl hizmet olarak dönebileceğinin kanıtının ortaya konulduğunu söyledi.

Programda daha sonra “Hitit keteni” kumaşından tasarlanan kıyafetlerin üzerindeki Hitit figürleri ile ilgili Prof. Dr. Aygül Süel katılımcıları bilgilendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat’ın proje kapsamında Velipaşa Konağı'nda kurulacak dokuma atölyesi ile kadınlara iş imkanı sağlayarak ekonomiye de katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Programda son olarak projeye katkı sağlayan kişilere Başkan Yardımcısı Yağbat, İŞKAD Başkanı Kaleli ve Rektör Yardımcısı Baykam tarafından plaket ve teşekkür belgeleri dağıtıldı.

Velipaşa Hanı’ndaki program toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.