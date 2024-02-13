Ahlatcı Çorum FK’nın 2018-2019 Sezonunda play-off şampiyonu olduğu kadroda yer alan ve şampiyonlukta büyük payı bulunan Mümin Talip Pazarlı’nın lösemiye yakalandığı belirtildi.

En son, Antalya’nın 2.Lig temsilcisi Serik Belediyespor’da oynayan ve takımının 31 Ocak’taki Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynadığı maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusunun lösemi olduğunun anlaşılması üzerine tedavisine başlanırken, deneyimli futbolcu da futbola ara verdi.

Mümin Talip Pazarlı’nın rahatsızlığı futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Başta Ahlatcı Çorum FK olmak üzere birçok kulüp geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

ÇORUM HABER, Mümin Talip Pazarlı’ya geçmiş olsun der, acil şifalar diler.