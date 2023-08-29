Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101. yıl dönümünün büyük bir coşku, gurur ve heyecanını yaşadıklarını kaydeden Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarında şu ifadelere yer verdiler:

“Türk tarihi, milletimizin hiçbir şart ve koşul altında ve tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında, tutsaklık içerisinde yaşamadığının, yaşayamayacağının kahramanlık destanlarıyla süslü kanıtlarıyla doludur.

30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.

Dönemin zorlu şartları altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile elde edilen zafer de Türk Ulusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sergilediği eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır.

Bugün üzerinde özgürce yaşayabildiğimiz, vatan dediğimiz bir toprağımız varsa, bunu Kurtuluş Savaşının Büyük Komutanı Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve canlarını veren aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu unutmadan o asil ruhu tekrar analiz etmemiz gerekmektedir.”