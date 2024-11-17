Ahlatcı Çorum FK 24 Kasım Pazar günü, 13.hafta maçında konuk olacağı Esenler Erokspor, lige verilen milli arada Süper Lig ekibi Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile özel maçta karşılaştı.
Cumartesi günü, Rams Başakşehir Tesislerinde oynanan maçı Başakşehir Futbol Kulübü 3-2 kazandı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Esenler Erokspor’un gollerini Ertuğrul İdris Furat ve Alper Karaman atarken, Rams Başakşehir’in golleri Ömer Faruk Beyaz, Philippe Keny ve Joao Figueirdo’dan geldi.
Ahlatcı Çorum FK ile Esenler Erospor arasında 24 Kasım Pazar günü, Esenler Erokspor Stadı’nda oynanacak Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 13.hafta maçı saat 16.00’da başlayacak.
Editör: HABER MERKEZİ