Trendyol 1. Lig'in 36. haftası bugün oynanan 9 karşılaşma ile sona erdi.

Lider Erzurum FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı ve Amed SK'nın Bandırmaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasıyla birlikte bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

5 SEZON ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE

Son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Erzurum FK, 5 yıllık aranın ardından Serkan Özbalta yönetiminde yeniden Süper Lig'e döndü.

Bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Dadaşlar, 36 maçta; 24 galibiyet, 9 beraberlik, ve 3 mağlubiyet alarak 79 puan topladı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 80 kez havalandıran mavi-beyazlılar, kalesindeki 25 gole engel olamadı.

1. LİG'DEN DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLDU

Serik Spor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından Trendyol 1. Lig'den bir alt lige düşen son takım oldu.