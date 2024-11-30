İki takım, 3.Lig’de 4, 1.Lig’de ise 2 kez karşılaştı.

2012-2013 Sezonunda oynanan iki maçı da Erzurumspor kazandı. Dadaşlar, sahalarındaki maçı 2-0, Çorum’daki karşılaşmayı ise 3-0 alırken, bir sonraki sezon yine aynı grupta rakip oldular. Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Erzurum’daki karşılaşmada 3 puanı 1-0’lık skorla Erzurumspor aldı.

Geçen sezon ise 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında, Çorum’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 4-1, Erzurum’daki maçı ise Erzurumspor son dakika golüyle 2-1 kazandı.