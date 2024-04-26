Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 32.hafta maçında konuk olacağı Erzurumspor FK ile tarihinde 6.kez kez karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 5 maçta hanesine 4 puan yazdırabilirken, Erzurum’daki maçlarda puan alamadı.

Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor ilk kez 2012-2013 Sezonunda rakip oldu. 9 Eylül 2012’de Erzurum’da oynanan maçı 2-0 kaybeden Ahlatcı Çorum FK, 3 Şubat 2013’te konuk ettiği rakibine bu kez 3-0’lık skorla boyun eğdi.

İki takım, 2013-2014 Sezonunda da aynı grupta rakip oldu. 12 Aralık 2013’te Çorum’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 biterken, 4 Mayıs 2014’te, Erzurum’daki karşılaşmada gülen taraf 1-0’lık skorla Erzurumspor oldu.

SON MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor yaklaşık 9 yıl aradan sonra bu sezon da 1.Lig’de rakip oldu. 15.haftada, Çorum’da oynanan maçı 4-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, Dadaşları ilk kez yendi. 10 Aralık 2023’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta 8.dakikada Mustafa Yumlu’nun attığı golle 1-0 geriye düşen Ahlatcı Çorum FK, 45+2’de Ahmet Sağat, 59’da Ozan Sol, 79’da Thomas Verheydt ve 88’de Eren Aydın’ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇI BERAERE BİTTİ

Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor arasında, 2015-2016 Sezonunun devre arasında, Antalya’da oynanan hazırlık maçı ise 2-2 bitti.

(Hüseyin AŞKIN)