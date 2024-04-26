Ferhat Arıcı başkanlığındaki ASKF heyetinde Necat Yazıcı, Mesut Çetinoğlu, Ali Karabıyık, Mehmet Akif Akyol, Cumhur Sevinç, Sinan Duman, Mustafa Yüksel ve Ömer Faruk Yetim yer aldı. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, başkanlık görevine seçilen Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu. Arıcı, amatör spor camiasının en büyük destekçisinin Belediye olduğunu belirterek, Aşgın’a plaket verdi.

Belediye Başkanı Aşgın ise bundan önce olduğu gibi yine amatör spora desteklerinin devam edeceğini belirterek ASKF yönetimine teşekkür etti.

Öte yandan, Hasan Gözübüyüklü, Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan nezaretinde bir grup taraftar lideri de Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Aşgın’a “hayırlı olsun” diyen taraftarlar çiçek verdi.