Çorum’un C klasman futbol hakemi Celal Bayraklı bu hafta TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Mersin İdmanyurdu ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri arasında oynanacak 37.hafta maçına 4.hakem olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Pazar günü, Mersin Stadyumu’nda oynanacak maçta Karabük bölgesi hakemlerinden Mustafa Hakan Belder düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Belder’in yardımcılıklarını ise Bolu bölgesinden Hakan Erkan ve Batman bölgesinden Metin Ekren yapacak.