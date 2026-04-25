Çorum’da şehir içi ulaşımı rahatlatmayı hedefleyen önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Çorum Belediyesi, Erzurum Dede Caddesi’nde yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Yapılacak düzenlemeler çerçevesinde caddeye yaya ve bisiklet yolları, araç park alanları ile orta refüj kazandırılacak. Toplamda 35 metre genişliğe ve 1 kilometre uzunluğa sahip yeni yol, şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstlenecek.

Özellikle hastane bölgesinden İnönü Caddesi, Mimar Sinan ve Gülabibey mahalleleri ile sanayi sitesine ulaşımı kolaylaştıran Erzurum Dede Caddesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Çalışmalar kapsamında cadde, geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge, modern ve daha işlevsel bir ulaşım aksına kavuşacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR