Çorum Özel Hastanesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Resim Yarışması, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AHL Park AVM’de düzenlenen yarışmaya, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla il genelindeki ilköğretim 1 ile 4’üncü sınıf öğrencileri katıldı. Minik öğrenciler, etkinlik alanında verilen süre içinde resim yaparak yeteneklerini sergiledi.

Bu yıl “Güzellikleriyle Çorum” temasıyla düzenlenen yarışmada çocuklar, kentin doğal ve kültürel değerlerini kendi hayal dünyalarıyla tuvallere yansıttı. Etkinlik boyunca çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sanatsal becerilerini ortaya koydu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere kitap hediye edildi.

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Bahçelievler İlköğretim Okulu öğrencisi Özde Ceyhuni birinci, TED Çorum Koleji öğrencisi Burçin Bektar ikinci, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu öğrencisi Asel Nisa Uzun ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere Çorum Özel Hastanesi tarafından drone, scooter ve kablosuz kulaklık hediye edildi. Ayrıca 4 öğrenci mansiyon ödülü almaya hak kazanırken, 19 eser de sergileme ödülüne layık görüldü. Mansiyon ödülü kazanan öğrenciler için hazırlanan özel karikatür posterler ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Hastane İşletme Müdürü Türker Cengiz, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çorum’da geleneksel hale gelen resim yarışması, çocukların sanata olan ilgisini artırırken, ailelerin de yoğun katılımıyla bayram coşkusu içinde tamamlandı.

Muhabir: SELDA FINDIK