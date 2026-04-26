Özel İlk Arzum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Doğa Otizm Dil Akademi Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen “Özel Eğitimde Aile Eğitimi: Neden ve Nasıl Olmalı” başlıklı hizmet içi eğitim semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kurumların kurucusu Mustafa Bozkurt’un organizasyonuyla düzenlenen seminere, Özel Eğitim Uzmanı ve Eğitim Danışmanı İbrahim Eren konuşmacı olarak katıldı. Aile eğitimi ve çocuk gelişimi alanında 23 yıllık deneyime sahip olan Eren, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Seminere; uzman çocuk gelişimciler, özel eğitimciler, ergoterapistler, psikologlar, odyologlar, dil ve konuşma terapistleri ile fizyoterapistler katıldı. Programda, çocuklarla yürütülen bireysel eğitim ve destek süreçlerinin başarıya ulaşmasında ailenin aktif rolünün önemi ele alındı.

Konuşmasında aile yapısının doğru analiz edilmesi ve ebeveynlerle kurulacak sağlıklı iletişimin çocuk gelişimine etkisine dikkat çeken İbrahim Eren, “Ailenin içinde olmadığı bir eğitim faaliyeti her zaman eksik kalacaktır. Özellikle özel eğitim gibi hassasiyet gerektiren alanlarda aileyi anlamak, psikososyal süreçleri göz önünde bulundurmak ve bu farkındalığı eğitim sürecine entegre etmek büyük önem taşır” dedi.

Aile içi ilişkiler, ebeveyn tutumları ve uzman iş birliğinin çocuk gelişimindeki belirleyici rolüne de değinen Eren, aile eğitiminin çocukların potansiyelini ortaya çıkarmada önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Seminerin sonunda konuşan Kurucu Müdür Mustafa Bozkurt ise, İbrahim Eren’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Aile katılımının özel eğitimdeki kilit rolünü bizlere kapsamlı bir şekilde aktaran hocamıza minnettarız. Bu tür eğitimler mesleki gelişimimize önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılara sertifikaları, Mustafa Bozkurt ile kurum müdürleri Satı Körpeş ve İrem Polat tarafından takdim edildi. Katılımcılar da seminerin mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek İbrahim Eren’e teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ